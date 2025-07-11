На Украине спустя две недели признали потерю Ялты
Deep State спустя две недели признал потерю населённого пункта Ялта в ДНР
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
На Украине спустя две недели признали потерю населённого пункта Ялта на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил аналитический ресурс Deep State (DS).
Отмечается, что ВС России заняли Ялту, а также продвинулись в районе Воскресенки, Перебудовых, Толстого, Полтавки, Мирного и Каменского.
Ранее советнику Владимира Зеленского Михаилу Подоляку на фоне успехов ВС РФ напомнили про обещание о кофе в Ялте.
Минобороны России заявило о взятии Ялты 25 июня. По данным оборонного ведомства, в боях за населённый пункт участвовали военнослужащие группировки «Восток». А сегодня, 11 июля, Минобороны России сообщило об освобождении Зелёной Долины в ДНР. Этот населённый пункт находится близ Краматорска.