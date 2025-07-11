На Украине спустя две недели признали потерю населённого пункта Ялта на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил аналитический ресурс Deep State (DS).

Отмечается, что ВС России заняли Ялту, а также продвинулись в районе Воскресенки, Перебудовых, Толстого, Полтавки, Мирного и Каменского.

Ранее советнику Владимира Зеленского Михаилу Подоляку на фоне успехов ВС РФ напомнили про обещание о кофе в Ялте.