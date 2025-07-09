Депутат Госдумы Пётр Толстой высказался о том, что произошло после того, как российские войска захватили населённый пункт Толстой в Донецкой народной республике. Он поделился своими мыслями в Telegram.

Толстой заявил, что теперь российским войскам предстоит освободить памятники Александру Пушкину в Одессе и Николаю Гоголю в Киеве. Он также упомянул Илью Муромца, намекая на возможные дальнейшие действия российских сил на Украине.

«Освободим и Илью Муромца, и лавру, и всё остальное, неразрывно связанное с русской историей и культурой. Всё ныне оболганное, загаженное, почти уничтоженное. То, что одним своим видом опровергает наспех созданную нэзалэжную мифологию», — заявил Толстой.

По его мнению, Украина своими действиями испортила и обманула наследие русской культуры. Он подчеркнул, что Россия должна вернуть всё, что связано с русской историей, и восстановить то, что было разрушено.