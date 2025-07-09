Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 14:08

Толстой отреагировал на взятие ВС РФ Толстого и высказался о Пушкине и Гоголе

Депутат Толстой: Россия в ходе СВО освободит Илью Муромца, Пушкина и Гоголя

Пётр Толстой. Обложка © ТАСС/Булкин Сергей

Пётр Толстой. Обложка © ТАСС/Булкин Сергей

Депутат Госдумы Пётр Толстой высказался о том, что произошло после того, как российские войска захватили населённый пункт Толстой в Донецкой народной республике. Он поделился своими мыслями в Telegram.

Толстой заявил, что теперь российским войскам предстоит освободить памятники Александру Пушкину в Одессе и Николаю Гоголю в Киеве. Он также упомянул Илью Муромца, намекая на возможные дальнейшие действия российских сил на Украине.

«Освободим и Илью Муромца, и лавру, и всё остальное, неразрывно связанное с русской историей и культурой. Всё ныне оболганное, загаженное, почти уничтоженное. То, что одним своим видом опровергает наспех созданную нэзалэжную мифологию», — заявил Толстой.

По его мнению, Украина своими действиями испортила и обманула наследие русской культуры. Он подчеркнул, что Россия должна вернуть всё, что связано с русской историей, и восстановить то, что было разрушено.

Не хотели уходить: Российский боец заявил о больших потерях ВСУ в освобождённом Поддубном
Не хотели уходить: Российский боец заявил о больших потерях ВСУ в освобождённом Поддубном

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили село Толстой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Контроль над населённым пунктом был установлен благодаря активным и решительным действиям группировки «Восток». Толстой расположен в Великоновосёлковском районе. По данным 2001 года, население села составляло менее 200 человек.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Украина
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar