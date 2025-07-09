Толстой отреагировал на взятие ВС РФ Толстого и высказался о Пушкине и Гоголе
Депутат Толстой: Россия в ходе СВО освободит Илью Муромца, Пушкина и Гоголя
Пётр Толстой. Обложка © ТАСС/Булкин Сергей
Депутат Госдумы Пётр Толстой высказался о том, что произошло после того, как российские войска захватили населённый пункт Толстой в Донецкой народной республике. Он поделился своими мыслями в Telegram.
Толстой заявил, что теперь российским войскам предстоит освободить памятники Александру Пушкину в Одессе и Николаю Гоголю в Киеве. Он также упомянул Илью Муромца, намекая на возможные дальнейшие действия российских сил на Украине.
«Освободим и Илью Муромца, и лавру, и всё остальное, неразрывно связанное с русской историей и культурой. Всё ныне оболганное, загаженное, почти уничтоженное. То, что одним своим видом опровергает наспех созданную нэзалэжную мифологию», — заявил Толстой.
По его мнению, Украина своими действиями испортила и обманула наследие русской культуры. Он подчеркнул, что Россия должна вернуть всё, что связано с русской историей, и восстановить то, что было разрушено.
Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили село Толстой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Контроль над населённым пунктом был установлен благодаря активным и решительным действиям группировки «Восток». Толстой расположен в Великоновосёлковском районе. По данным 2001 года, население села составляло менее 200 человек.