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25 июня, 16:07

Советнику Зеленского на фоне успехов ВС РФ напомнили про обещание о кофе в Ялте

Блогер Рожин после освобождения Ялты напомнил Подоляку про обещание о кофе

Михаил Подоляк. Обложка © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Михаил Подоляк. Обложка © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Военный блогер Борис Рожин адресовал сообщение советнику офиса Владимира Зеленского Михаилу Подоляку. Соответствующее заявление он опубликовал в своём телеграм-канале. Рожин высказался по поводу перехода под контроль российских войск населённого пункта Ялта.

«Подоляк, где кофе в Ялте?! Где кофе, я тебя спрашиваю?» — напомнил блогер советнику офиса Зеленского про его обещание.

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Ранее сегодня стало известно, что ВС РФ взяли под контроль населённый пункт Ялта в ДНР. К освобождению посёлка привели решительные действия подразделения группировки войск «Восток».

Наталья Демьянова
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