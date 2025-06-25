Советнику Зеленского на фоне успехов ВС РФ напомнили про обещание о кофе в Ялте
Блогер Рожин после освобождения Ялты напомнил Подоляку про обещание о кофе
Михаил Подоляк. Обложка © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky
Военный блогер Борис Рожин адресовал сообщение советнику офиса Владимира Зеленского Михаилу Подоляку. Соответствующее заявление он опубликовал в своём телеграм-канале. Рожин высказался по поводу перехода под контроль российских войск населённого пункта Ялта.
«Подоляк, где кофе в Ялте?! Где кофе, я тебя спрашиваю?» — напомнил блогер советнику офиса Зеленского про его обещание.
Ранее сегодня стало известно, что ВС РФ взяли под контроль населённый пункт Ялта в ДНР. К освобождению посёлка привели решительные действия подразделения группировки войск «Восток».