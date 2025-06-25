Кабзон показал видео, как украинские солдаты пели с русскими бойцами «Катюшу» в зоне СВО

Российский разведчик с позывным Кабзон поделился необычным эпизодом, который произошел в разгар боевых действий. По его словам, украинские военнослужащие неожиданно подхватили исполнение знаменитой песни «Катюша», когда он и его боевой товарищ решили спеть её. Об этом сообщает RT.

Бойцы ВСУ подхватили песню «Катюша». Видео © Telegram / RT на русском

«По приколу всё время включал музыку, у нас была колонка большая. Мы решили с боевым товарищем спеть песню. Когда начали петь, не ожидали, что противник подхватит», — рассказал Кабзон.

Кабзон подписал контракт на службу в армии, когда ему исполнился 21 год, продолжив династию военных в своей семье. Он служил штурмовиком в 54-м мотострелковом полку, а также в 1008-м полку и в составе группы Аида спецназа «Ахмат». За время службы получил пулевое ранение, но вернулся на фронт, используя металлический ботинок-ортез.