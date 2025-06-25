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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
25 июня, 11:08
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Пушистый пилот: Летающего на дроне котёнка сняли на видео в зоне СВО

Российские военные сняли на видео полёт котёнка на БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alonafoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alonafoto

Российский военнослужащий Чингис Дамбиев опубликовал видео, на котором он и его сослуживец разыгрывают сцену запуска дрона с котёнком. На кадрах один из военных несёт в руках разведывательный БПЛА, на котором сидит пушистик, а второй снимает происходящее и имитирует звук работающего двигателя.

Кот-пилот. Видео © Telegram / Dambiev

В финале «полёта» пушистого пассажира аккуратно приземляют на ящик с боеприпасами. Всё сопровождалось сдержанным смехом бойцов.

«Даже кота в БПЛА записали», — комментирует за кадром один из военных.

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Ранее депутат из Челябинской области Ольга Мухометьярова предложила учредить в России День фронтового кота. По её словам, животные стали частью повседневной жизни бойцов в зоне СВО — помогают бороться с грызунами и поддерживают моральный дух.

Милена Скрипальщикова
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