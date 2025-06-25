Пушистый пилот: Летающего на дроне котёнка сняли на видео в зоне СВО
Российские военные сняли на видео полёт котёнка на БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alonafoto
Российский военнослужащий Чингис Дамбиев опубликовал видео, на котором он и его сослуживец разыгрывают сцену запуска дрона с котёнком. На кадрах один из военных несёт в руках разведывательный БПЛА, на котором сидит пушистик, а второй снимает происходящее и имитирует звук работающего двигателя.
Кот-пилот. Видео © Telegram / Dambiev
В финале «полёта» пушистого пассажира аккуратно приземляют на ящик с боеприпасами. Всё сопровождалось сдержанным смехом бойцов.
«Даже кота в БПЛА записали», — комментирует за кадром один из военных.
Ранее депутат из Челябинской области Ольга Мухометьярова предложила учредить в России День фронтового кота. По её словам, животные стали частью повседневной жизни бойцов в зоне СВО — помогают бороться с грызунами и поддерживают моральный дух.