Пушистый пилот: Летающего на дроне котёнка сняли на видео в зоне СВО

Российский военнослужащий Чингис Дамбиев опубликовал видео, на котором он и его сослуживец разыгрывают сцену запуска дрона с котёнком. На кадрах один из военных несёт в руках разведывательный БПЛА, на котором сидит пушистик, а второй снимает происходящее и имитирует звук работающего двигателя.

Кот-пилот. Видео © Telegram / Dambiev

В финале «полёта» пушистого пассажира аккуратно приземляют на ящик с боеприпасами. Всё сопровождалось сдержанным смехом бойцов.

«Даже кота в БПЛА записали», — комментирует за кадром один из военных.