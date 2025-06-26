Боец Димон рассказал о ножевой схватке 2 на 2 с наёмниками ВСУ в Ялте
Боец Димон: Бойцы РФ уничтожили двух иностранных наёмников в ножевом бою в Ялте
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В селе Ялта на западе Донецкой Народной Республики (ДНР) российские военные уничтожили иностранных солдат в ножевом бою. Схватка произошла между двумя военнослужащими 36-й Гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» и двумя наёмниками. Об этом рассказал ТАСС оператор с позывным Димон.
«В Ялте двоих наёмников встретили. Командир нашей группы — Пуля позывной, вот у него есть нож тактический, не нашего производства, американского. Трофей. Вот двоих (наёмников. – Прим. Life.ru) мы там уничтожили. В рукопашную», — объяснил боец ВС РФ.
Командир штурмовой группы Тима отметил, что согласно радиоперехватам, среди противников были наёмники, говорившие на английском языке.
Напомним, что об освобождении населённого пункта Ялта в Донецкой Народной Республике стало известно ещё 25 июня. Наши парни из подразделения группировки войск «Восток» смогли взять под контроль данную территорию. Информацию уже подтвердили в Минобороны страны.