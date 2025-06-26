Боец Димон рассказал о ножевой схватке 2 на 2 с наёмниками ВСУ в Ялте

В селе Ялта на западе Донецкой Народной Республики (ДНР) российские военные уничтожили иностранных солдат в ножевом бою. Схватка произошла между двумя военнослужащими 36-й Гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» и двумя наёмниками. Об этом рассказал ТАСС оператор с позывным Димон.

«В Ялте двоих наёмников встретили. Командир нашей группы — Пуля позывной, вот у него есть нож тактический, не нашего производства, американского. Трофей. Вот двоих (наёмников. – Прим. Life.ru) мы там уничтожили. В рукопашную», — объяснил боец ВС РФ.

Командир штурмовой группы Тима отметил, что согласно радиоперехватам, среди противников были наёмники, говорившие на английском языке.