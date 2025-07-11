Минобороны России сообщило об освобождении Зелёной Долины в ДНР

ВС России в рамках специальной военной операции (СВО) освободили населённый пункт Зелёная Долина в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 11 июля сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Зелёная Долина находится близ Краматорска. До 1945 года называлось Злодеевка. По данным на 2001 год, в селе проживало немногим менее 200 человек.