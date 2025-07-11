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Специальная военная операция (СВО)

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11 июля, 09:15

Минобороны России сообщило об освобождении Зелёной Долины в ДНР

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

ВС России в рамках специальной военной операции (СВО) освободили населённый пункт Зелёная Долина в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 11 июля сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Освобождён населённый пункт Зелёная Долина в Донецкой Народной Республике», — говорится в сообщении.

Взять населённый пункт под контроль позволили активные действия группировки войск «Запад».

Зелёная Долина находится близ Краматорска. До 1945 года называлось Злодеевка. По данным на 2001 год, в селе проживало немногим менее 200 человек.

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А накануне российская армия выбила ВСУ из Толстого в ДНР. Депутат Госдумы Пётр Толстой заявил, что теперь ВС РФ предстоит освободить памятники Александру Пушкину в Одессе и Николаю Гоголю в Киеве. Также он упомянул Илью Муромца, намекая на возможные дальнейшие действия российских сил на Украине.

Никита Никонов
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