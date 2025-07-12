Ночью запад Украины подвергся масштабным ударам ракет и беспилотников

Ночью на западные регионы Украины обрушился интенсивный ракетно-дроновый удар. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». Во Львове прогремели взрывы, которые подтвердил городской мэр Андрей Садовой. В небе над городом видны клубы густого дыма. Местные власти сообщают о крупном пожаре в нежилом здании.

Последствия ударов. Видео © Политика Страны

Взрывы зафиксированы в Черновцах и Луцке. Во Львове разрушено здание корпорации «Электрон», сообщают местные сообщества. В то же время под удары попал и Харьков. Мэр города Игорь Терехов заявил, что было нанесено 10 ударов. Поражены объект критической инфраструктуры и одно из предприятий, также было зафиксировано возгорание нескольких складских зданий.