Ночью запад Украины подвергся масштабным ударам ракет и беспилотников
Страна.ua: Во Львове разрушено производящее электронику предприятие Электрон
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Ночью на западные регионы Украины обрушился интенсивный ракетно-дроновый удар. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». Во Львове прогремели взрывы, которые подтвердил городской мэр Андрей Садовой. В небе над городом видны клубы густого дыма. Местные власти сообщают о крупном пожаре в нежилом здании.
Последствия ударов. Видео © Политика Страны
Взрывы зафиксированы в Черновцах и Луцке. Во Львове разрушено здание корпорации «Электрон», сообщают местные сообщества. В то же время под удары попал и Харьков. Мэр города Игорь Терехов заявил, что было нанесено 10 ударов. Поражены объект критической инфраструктуры и одно из предприятий, также было зафиксировано возгорание нескольких складских зданий.
Напомним, в ночь на 12 июля почти на всей территории Украины прозвучала сирена тревоги. Исключение составляли лишь Закарпатская, Одесская и Николаевская области. На юго-западе страны в Черновцах сообщали о звуках взрывов, аналогичные сообщения поступали из Луцка, где зафиксирована серия взрывов, а также из Львова. В Киеве сирена тревоги звучала несколько часов подряд,