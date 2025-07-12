Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июля, 03:39

Ночью запад Украины подвергся масштабным ударам ракет и беспилотников

Страна.ua: Во Львове разрушено производящее электронику предприятие Электрон

Обложка © X / kim høvik

Обложка © X / kim høvik

Ночью на западные регионы Украины обрушился интенсивный ракетно-дроновый удар. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». Во Львове прогремели взрывы, которые подтвердил городской мэр Андрей Садовой. В небе над городом видны клубы густого дыма. Местные власти сообщают о крупном пожаре в нежилом здании.

Последствия ударов. Видео © Политика Страны

Взрывы зафиксированы в Черновцах и Луцке. Во Львове разрушено здание корпорации «Электрон», сообщают местные сообщества. В то же время под удары попал и Харьков. Мэр города Игорь Терехов заявил, что было нанесено 10 ударов. Поражены объект критической инфраструктуры и одно из предприятий, также было зафиксировано возгорание нескольких складских зданий.

Новости СВО. Освобождены Зелёная Долина и посёлок Карла Маркса, ВСУ отбросили от Курской области, Трамп шантажирует Россию санкциями, 12 июля
Новости СВО. Освобождены Зелёная Долина и посёлок Карла Маркса, ВСУ отбросили от Курской области, Трамп шантажирует Россию санкциями, 12 июля

Напомним, в ночь на 12 июля почти на всей территории Украины прозвучала сирена тревоги. Исключение составляли лишь Закарпатская, Одесская и Николаевская области. На юго-западе страны в Черновцах сообщали о звуках взрывов, аналогичные сообщения поступали из Луцка, где зафиксирована серия взрывов, а также из Львова. В Киеве сирена тревоги звучала несколько часов подряд,

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Украина
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar