Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июля, 01:01

Воздушная тревога охватила Украину, в нескольких городах слышны взрывы

В Киеве, Черновцах, Луцке и Львове зафиксированы взрывы на фоне тревоги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

В нескольких украинских городах зафиксированы взрывы на фоне объявленных воздушных тревог. В столице сирена тревоги звучит уже около четырёх часов подряд, сообщают украинские СМИ. Исключение составляют лишь Закарпатская, Одесская и Николаевская области, где тревога не объявлялась.

На юго-западе страны в Черновцах зарегистрированы звуки взрывов, подтверждённые телеканалом ТСН. Аналогичные сообщения поступают из Луцка, где зафиксирована серия взрывов, а также из Львова.

Застреленный в Киеве полковник СБУ разрабатывал убийство знаменитого комбата «Спарты» Моторолы
Застреленный в Киеве полковник СБУ разрабатывал убийство знаменитого комбата «Спарты» Моторолы

Ранее после взрывов в ночь на 10 июля Киев окутал смог. В результате в столице вспыхнуло не менее четырёх пожаров. Один из них — на левом берегу Днепра, три других — на правом. Тревога длилась почти 10 часов.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Украина
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar