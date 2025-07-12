Воздушная тревога охватила Украину, в нескольких городах слышны взрывы

В нескольких украинских городах зафиксированы взрывы на фоне объявленных воздушных тревог. В столице сирена тревоги звучит уже около четырёх часов подряд, сообщают украинские СМИ. Исключение составляют лишь Закарпатская, Одесская и Николаевская области, где тревога не объявлялась.

На юго-западе страны в Черновцах зарегистрированы звуки взрывов, подтверждённые телеканалом ТСН. Аналогичные сообщения поступают из Луцка, где зафиксирована серия взрывов, а также из Львова.