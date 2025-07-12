Воздушная тревога охватила Украину, в нескольких городах слышны взрывы
В Киеве, Черновцах, Луцке и Львове зафиксированы взрывы на фоне тревоги
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В нескольких украинских городах зафиксированы взрывы на фоне объявленных воздушных тревог. В столице сирена тревоги звучит уже около четырёх часов подряд, сообщают украинские СМИ. Исключение составляют лишь Закарпатская, Одесская и Николаевская области, где тревога не объявлялась.
На юго-западе страны в Черновцах зарегистрированы звуки взрывов, подтверждённые телеканалом ТСН. Аналогичные сообщения поступают из Луцка, где зафиксирована серия взрывов, а также из Львова.
Ранее после взрывов в ночь на 10 июля Киев окутал смог. В результате в столице вспыхнуло не менее четырёх пожаров. Один из них — на левом берегу Днепра, три других — на правом. Тревога длилась почти 10 часов.