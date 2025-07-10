Небо Киева окутано густым дымом после ночного массированного удара
«Страна.ua»: Киев затянуло смогом после серии мощных взрывов в ночь на 10 июля
Киев затянуло густым дымом. Обложка © «Страна.ua»
После ночных взрывов Киев окутал смог, сообщает украинское издание «Страна.ua». Местные власти рекомендовали жителям закрыть окна и не выходить на улицу. Воздушная тревога в украинской столице длилась почти десять часов.
«После ночных прилётов небо над Киевом затянуло дымом», — говорится в материале.
В результате взрывов в Киеве вспыхнуло не менее четырёх пожаров. Один из них — на левом берегу Днепра, три других — на правом. По информации издания, после возгорания зафиксировано загрязнение воздуха.
Напомним, что в ночь на 10 июля наши парни нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области. Атаку совершили прямо в день заседания «коалиции желающих», где Владимир Зеленский обсудит тему дополнительного финансирования производства дронов-перехватчиков и поставок ПВО. Всего ВС РФ применили 18 ракет и около 400 ударных дронов.