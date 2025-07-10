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Регион
10 июля, 07:49

Небо Киева окутано густым дымом после ночного массированного удара

«Страна.ua»: Киев затянуло смогом после серии мощных взрывов в ночь на 10 июля

Киев затянуло густым дымом. Обложка © «Страна.ua»

Киев затянуло густым дымом. Обложка © «Страна.ua»

После ночных взрывов Киев окутал смог, сообщает украинское издание «Страна.ua». Местные власти рекомендовали жителям закрыть окна и не выходить на улицу. Воздушная тревога в украинской столице длилась почти десять часов.

«После ночных прилётов небо над Киевом затянуло дымом», — говорится в материале.

В результате взрывов в Киеве вспыхнуло не менее четырёх пожаров. Один из них — на левом берегу Днепра, три других — на правом. По информации издания, после возгорания зафиксировано загрязнение воздуха.

Сводка СВО за 10 июля: Освобождение Толстого, прорыв ВС РФ к Днепропетровской области, крах мобилизации в ВСУ
Сводка СВО за 10 июля: Освобождение Толстого, прорыв ВС РФ к Днепропетровской области, крах мобилизации в ВСУ

Напомним, что в ночь на 10 июля наши парни нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области. Атаку совершили прямо в день заседания «коалиции желающих», где Владимир Зеленский обсудит тему дополнительного финансирования производства дронов-перехватчиков и поставок ПВО. Всего ВС РФ применили 18 ракет и около 400 ударных дронов.

Наталья Афонина
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