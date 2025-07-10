Небо Киева окутано густым дымом после ночного массированного удара

После ночных взрывов Киев окутал смог, сообщает украинское издание «Страна.ua». Местные власти рекомендовали жителям закрыть окна и не выходить на улицу. Воздушная тревога в украинской столице длилась почти десять часов.

«После ночных прилётов небо над Киевом затянуло дымом», — говорится в материале.

В результате взрывов в Киеве вспыхнуло не менее четырёх пожаров. Один из них — на левом берегу Днепра, три других — на правом. По информации издания, после возгорания зафиксировано загрязнение воздуха.