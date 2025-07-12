Военкор Коц назвал цель ночных ударов российских войск во Львове

Целью ударов российских войск во Львове стало здание предприятия «Электрон», где производят радиоэлектронную технику. Об этом сообщает военкор Александр Коц.

«Одна из жирных целей — завод «Электрон» во Львове. Каждому советскому человеку он известен своими телевизорами. Но в нынешние времена корпорация производит ТВ-головки самонаведения для ракет класса «воздух-поверхность», — написал он в телеграм-канале.

Напомним, что минувшей ночью ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины. Атака пришлась по Львову, Харькову и Луцку. Также военные поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ. В этих регионах была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали и в Киеве. Очевидцы говорили о дыме в небе после взрывов.