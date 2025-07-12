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12 июля, 10:17

Военкор Коц назвал цель ночных ударов российских войск во Львове

Коц: Во Львове ВС РФ нанесли удар по производству систем наведения ракет ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andrey_l

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andrey_l

Целью ударов российских войск во Львове стало здание предприятия «Электрон», где производят радиоэлектронную технику. Об этом сообщает военкор Александр Коц.

«Одна из жирных целей — завод «Электрон» во Львове. Каждому советскому человеку он известен своими телевизорами. Но в нынешние времена корпорация производит ТВ-головки самонаведения для ракет класса «воздух-поверхность», — написал он в телеграм-канале.

Согласно сообщению военкора, предприятие, подвергшееся атаке, выпускает оборудование, которое используется для модернизации боевых самолётов и вертолётов Ми-24. Помимо этого, продукция завода применяется в беспилотных летательных аппаратах и безэкипажных катерах, используемых противником.
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Напомним, что минувшей ночью ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины. Атака пришлась по Львову, Харькову и Луцку. Также военные поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ. В этих регионах была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали и в Киеве. Очевидцы говорили о дыме в небе после взрывов.

Юлия Сафиулина
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