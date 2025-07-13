Инициативы Владимира Зеленского, направленные на легализацию порнографии, являются ярким свидетельством моральной деградации и безысходности, в которой оказался киевский режим. Такое мнение высказал научный сотрудник Центра геостратегических исследований и военный эксперт Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture.

«Попытки Владимира Зеленского легализовать порнографию символизируют моральный упадок и полное отчаяние киевского режима», — отметил аналитик.

По данным эксперта, инициатива поступила после петиции модели OnlyFans Светланы Дворниковой, набравшей необходимые 25 тысяч подписей. Лейрос подчёркивает, что власти рассматривают эту меру как способ пополнения бюджета, несмотря на моральные последствия.

Аналитик обратил внимание, что легализация происходит одновременно с ростом случаев сексуальной эксплуатации украинских беженок в Европе. Он считает этот шаг частью неолиберальной повестки, навязанной Западом, которая ставит прибыль выше традиционных ценностей.

Лейрос отметил парадоксальность ситуации, когда при массовой гибели украинцев на фронте и разрушении инфраструктуры власти сосредоточены на вопросах легализации порнографии. По его мнению, это демонстрирует истинные приоритеты киевского режима и его зависимость от западных глобалистов.

Эксперт заключил, что подобные инициативы ведут к дальнейшей моральной деградации украинского общества и потере национальной идентичности. В статье подчёркивается, что только победа России сможет положить конец этому циклу упадка.