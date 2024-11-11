Украинские депутаты хотят отменить уголовное наказание за съёмки порно

В Верховной раде Украины зарегистрировали доработанный законопроект о декриминализации порнографии. Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, документ предлагает отменить уголовное наказание за создание и распространение видео интимного характера.

«О чём законопроект? Коротко — мы просто меняем статью 301 УК так, чтобы взрослых людей за снятие и распространение видео интимного характера не бросали в тюрьму на три-пять лет. Всё», — написал парламентарий в телеграм-канале.

При этом сутенёрство, торговля людьми, экстремальное порно (изнасилования, зоофилия) или порно с детьми по-прежнему подпадают под уголовную статью, добавил Железняк. Также он отметил, что законопроект не подразумевает легализацию порно, потому что оно уже и так легализовано, и государство получает налоги с индустрии, например, с OnlyFans.