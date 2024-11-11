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11 ноября, 15:51

Украинские депутаты хотят отменить уголовное наказание за съёмки порно

В Раду внесли доработанный проект о декриминализации порно

В Верховной раде Украины зарегистрировали доработанный законопроект о декриминализации порнографии. Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, документ предлагает отменить уголовное наказание за создание и распространение видео интимного характера.

«О чём законопроект? Коротко — мы просто меняем статью 301 УК так, чтобы взрослых людей за снятие и распространение видео интимного характера не бросали в тюрьму на три-пять лет. Всё», — написал парламентарий в телеграм-канале.

При этом сутенёрство, торговля людьми, экстремальное порно (изнасилования, зоофилия) или порно с детьми по-прежнему подпадают под уголовную статью, добавил Железняк. Также он отметил, что законопроект не подразумевает легализацию порно, потому что оно уже и так легализовано, и государство получает налоги с индустрии, например, с OnlyFans.

О разработке законопроекта о декриминализации порнографии на Украине стало известно в августе 2023 года. Сейчас за ввоз в страну, производство, сбыт и распространение эротических материалов считается подсудным делом — арест сроком до полугода или штраф в размере до 68 тысяч гривен (порядка 11 тысяч рублей).

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Telegram / Верховна рада Украины

Наталья Демьянова
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