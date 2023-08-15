Регион

Уведомления отключены

15 августа, 10:01

Украина решила легализовать порно

Нардеп Железняк заявил о планах Рады декриминализировать порнографию на Украине

Депутаты украинского парламента разработали законопроект о декриминализации порнографии в стране. В случае его принятия уголовная ответственность будет распространяться лишь на некоторые категории эротического контента, заявил нардеп Ярослав Железняк.

По словам народного избранника, текст проекта нормативно-правового акта был составлен Радой в тесном сотрудничестве с госорганами и общественными организациями. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"Мы декриминализируем порно. Уголовная ответственность останется исключительно за порно без согласия, экстремальное порно, порно с детьми и для детей. За всё остальное уголовную ответственность убираем", — пояснил Железняк.

В США кандидат в члены Конгресса Иткис снялся в порно в рамках предвыборной кампании

В США кандидат в члены Конгресса Иткис снялся в порно в рамках предвыборной кампании

Напомним, что за последние годы Верховная рада неоднократно рассматривала одиозные законопроекты. Речь идёт, например, о запрете на прослушивание русскоязычной музыки или идее переименовать Грузию.

Обложка ©

t.me / Верховна Рада України

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Украина
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров