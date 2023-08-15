Украина решила легализовать порно

Депутаты украинского парламента разработали законопроект о декриминализации порнографии в стране. В случае его принятия уголовная ответственность будет распространяться лишь на некоторые категории эротического контента, заявил нардеп Ярослав Железняк.

По словам народного избранника, текст проекта нормативно-правового акта был составлен Радой в тесном сотрудничестве с госорганами и общественными организациями. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"Мы декриминализируем порно. Уголовная ответственность останется исключительно за порно без согласия, экстремальное порно, порно с детьми и для детей. За всё остальное уголовную ответственность убираем", — пояснил Железняк.