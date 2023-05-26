На Украине предложили переименовать Грузию
В Раду внесли законопроект о переименовании Грузии в Сакартвело
Украинские депутаты предложили изменить название Грузии на Сакартвело. А грузинский народ парламентарии предлагают называть картвелами. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Верховной рады.
"Для достижения цели законопроекта предлагается ввести использование на Украине на официальном уровне, в официальной переписке и общении, а также в средствах массовой информации официального и исторического названия Сакартвело вместо Грузии", — говорится в пояснительной записке к документу.
Украинские парламентарии полагают, что, избавившись от "русифицированного" названия Грузии, Киев сблизится с Тбилиси.
Сакартвело — название Грузии, используемое самими жителями страны. В приблизительном переводе это означает "страна картвелов". Картвелы — это самоназвание грузин.
Ранее Лайф сообщал, что власти Польши переименовали Калининград в Крулевец, а область — в Крулевецкую. Решение было принято в рамках "борьбы с Русским миром". В Кремле заявили, что этот шаг Варшавы сравним с безумием. Поляки уже попытались откреститься от политической мотивированности решения, но неубедительно.
Sergei Chuzavkov / SOPA Images / Light Rocket via Getty Images