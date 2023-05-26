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26 мая, 18:43

На Украине предложили переименовать Грузию

В Раду внесли законопроект о переименовании Грузии в Сакартвело

Украинские депутаты предложили изменить название Грузии на Сакартвело. А грузинский народ парламентарии предлагают называть картвелами. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Верховной рады.

"Для достижения цели законопроекта предлагается ввести использование на Украине на официальном уровне, в официальной переписке и общении, а также в средствах массовой информации официального и исторического названия Сакартвело вместо Грузии", — говорится в пояснительной записке к документу.

Украинские парламентарии полагают, что, избавившись от "русифицированного" названия Грузии, Киев сблизится с Тбилиси.

Сакартвело — название Грузии, используемое самими жителями страны. В приблизительном переводе это означает "страна картвелов". Картвелы — это самоназвание грузин.

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Обложка ©

Sergei Chuzavkov / SOPA Images / Light Rocket via Getty Images

Наталья Исакова
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