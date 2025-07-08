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Регион
8 июля, 18:02

На Украине могут разрешить порнографию по инициативе Зеленского

Зеленский отправил проект по декриминализации порнографии на рассмотрение в Раду

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский выступил с инициативой декриминализировать порнографические материалы на Украине. Соответствующая петиция уже отправлена на рассмотрение в Верховную раду. Об этом говорят данные на сайте офиса Зеленского.

«Сообщаю, что высказанные в электронной петиции предложения направлены в Верховную раду Украины для обработки при рассмотрении соответствующего законопроекта в установленном порядке», — говорится в ответе на петицию.

Документ размещён под названием: «Декриминализировать производство контента для взрослых, чтобы правоохранительные органы занимались реальными преступлениями, а не делали контрольные закупки интимных фотографий». Уже в начале июля текст получил необходимое количество подписей в поддержку инициативы. Поэтому теперь его рассмотрит Рада.

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Напомним, осенью прошлого года в Верховной раде Украины зарегистрировали доработанный законопроект о декриминализации порнографии. Как тогда сообщал нардеп Ярослав Железняк, документ предлагал отменить уголовное наказание за создание и распространение видео интимного характера. Также он отметил, что законопроект не подразумевает легализацию порно, потому что оно уже и так легализовано, и государство получает налоги с индустрии, например, с OnlyFans. Новый законопроект должен установить ответственность только за изготовление порно без согласия, экстремальное порно, включая насилие, а также производство и распространение порно с детьми.

Татьяна Миссуми
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