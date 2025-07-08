На Украине могут разрешить порнографию по инициативе Зеленского

Документ размещён под названием: «Декриминализировать производство контента для взрослых, чтобы правоохранительные органы занимались реальными преступлениями, а не делали контрольные закупки интимных фотографий». Уже в начале июля текст получил необходимое количество подписей в поддержку инициативы. Поэтому теперь его рассмотрит Рада.

Напомним, осенью прошлого года в Верховной раде Украины зарегистрировали доработанный законопроект о декриминализации порнографии. Как тогда сообщал нардеп Ярослав Железняк, документ предлагал отменить уголовное наказание за создание и распространение видео интимного характера. Также он отметил, что законопроект не подразумевает легализацию порно, потому что оно уже и так легализовано, и государство получает налоги с индустрии, например, с OnlyFans. Новый законопроект должен установить ответственность только за изготовление порно без согласия, экстремальное порно, включая насилие, а также производство и распространение порно с детьми.