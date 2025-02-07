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Регион
7 февраля, 00:15

Российская ПВО научилась щёлкать Storm Shadow и ATACMS как орешки — Генштаб ВС РФ

Генштаб ВС РФ: Российская ПВО стала эффективнее сбивать Storm Shadow и ATACMS

Силы противовоздушной обороны России значительно улучшили свою эффективность в борьбе с ракетами западного производства. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ Василий Трушин.

По словам генерал-полковника, благодаря работе российских учёных и инженеров удалось значительно повысить точность и результативность зенитных средств поражения. Сегодня эффективность отечественных систем ПВО достигает 90%, несмотря на использование противником средств радиоэлектронной борьбы.

«Ярким примером стали исследования, позволившие нашим средствам ПВО более эффективно противостоять западным ракетам типа Storm Shadow и ATACMS, а также сбивать вражеские беспилотники в более широком диапазоне высот и скоростей», — отметил Трушин.

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А на днях силы ПВО сбили над Азовским морем украинскую управляемую ракету большой дальности «Нептун». В Минобороны сообщили, что ПКР удалось поразить ночью.

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Тимур Хингеев
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