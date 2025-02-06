Власти российского региона запретили снимать последствия атак БПЛА

Власти Волгограда запретили жителям снимать последствия крушения дронов, работы ПВО, позиции войск и публиковать эти материалы в Сети. Об этом заявила пресс-служба администрация области.

«На территории Волгоградской области запрещены фотографирование, видео- и киносъёмка: применения и последствий применения беспилотных летательных аппаратов; применения и последствий применения средств или систем противодействия БПЛА, в том числе противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении администрации.