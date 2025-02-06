Власти российского региона запретили снимать последствия атак БПЛА
Волгоградские власти запретили снимать последствия атак БПЛА и работу ПВО
Власти Волгограда запретили жителям снимать последствия крушения дронов, работы ПВО, позиции войск и публиковать эти материалы в Сети. Об этом заявила пресс-служба администрация области.
«На территории Волгоградской области запрещены фотографирование, видео- и киносъёмка: применения и последствий применения беспилотных летательных аппаратов; применения и последствий применения средств или систем противодействия БПЛА, в том числе противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении администрации.
Помимо этого, запрещено снимать места расположения солдат и техники ВС РФ, а также правоохранительных органов. Нельзя публиковать подобные материалы в СМИ и соцсетях.
Напомним, Волгоград ночью 3 февраля атаковали дроны PD-2 и «Лютый». Местные жители слышали в небе над городом более 50 взрывов. Для обеспечения безопасности полётов в местном аэропорту вводились временные ограничения. Вскоре сообщили, что в результате атаки дронов загорелось нефтеперерабатывающее предприятие.
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