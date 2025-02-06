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Регион
6 февраля, 10:39

Власти российского региона запретили снимать последствия атак БПЛА

Волгоградские власти запретили снимать последствия атак БПЛА и работу ПВО

Власти Волгограда запретили жителям снимать последствия крушения дронов, работы ПВО, позиции войск и публиковать эти материалы в Сети. Об этом заявила пресс-служба администрация области.

«На территории Волгоградской области запрещены фотографирование, видео- и киносъёмка: применения и последствий применения беспилотных летательных аппаратов; применения и последствий применения средств или систем противодействия БПЛА, в том числе противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении администрации.

Помимо этого, запрещено снимать места расположения солдат и техники ВС РФ, а также правоохранительных органов. Нельзя публиковать подобные материалы в СМИ и соцсетях.

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Напомним, Волгоград ночью 3 февраля атаковали дроны PD-2 и «Лютый». Местные жители слышали в небе над городом более 50 взрывов. Для обеспечения безопасности полётов в местном аэропорту вводились временные ограничения. Вскоре сообщили, что в результате атаки дронов загорелось нефтеперерабатывающее предприятие.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Arturo Lopez Llontop

Николай Рюмин
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