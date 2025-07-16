«Тупиковый путь»: Трампа призвали вместо ультиматумов искать консенсус с Россией

Президент США Дональд Трамп вместо предъявления ультиматумов должен искать консенсус, который устроит и США, и Россию. В любом случае наша страна не собирается идти на уступки, подчеркнул глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, заявление хозяина Белого дома не ведёт к миру.

«Мы хотели бы, чтобы Россия и США, две крупнейшие ядерные сверхдержавы, находили консенсус при решении тех или иных проблем, а не ставили ультиматумы — это тупиковый путь», — уверен парламентарий.