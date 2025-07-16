«Тупиковый путь»: Трампа призвали вместо ультиматумов искать консенсус с Россией
Депутат Слуцкий призвал Трампа вместо ультиматумов искать консенсус с Россией
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Президент США Дональд Трамп вместо предъявления ультиматумов должен искать консенсус, который устроит и США, и Россию. В любом случае наша страна не собирается идти на уступки, подчеркнул глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, заявление хозяина Белого дома не ведёт к миру.
«Мы хотели бы, чтобы Россия и США, две крупнейшие ядерные сверхдержавы, находили консенсус при решении тех или иных проблем, а не ставили ультиматумы — это тупиковый путь», — уверен парламентарий.
Он также отметил в интервью телеканалу «Звезда», что Россия не боится новых санкций, а наша экономика растёт, несмотря на более чем 20 тысяч различных ограничений. По словам депутата, санкции не должны применяться произвольно против стран, которые не согласны с американским «мейнстримом». Кроме того, Слуцкий призвал не торопиться с жёстким ответом Трампу.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что крайне недоволен позицией России по Украине, поэтому готов ввести против неё «очень жёсткие пошлины», если стороны не смогут достичь соглашения в ближайшие 50 дней. Однако в Европе разочаровались из-за ультиматума Трампа. Дмитрия Медведева тоже не впечатлил декоративный ультиматум. А МИД РФ поставил главу Белого дома на место.