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16 июля, 10:06

«Тупиковый путь»: Трампа призвали вместо ультиматумов искать консенсус с Россией

Депутат Слуцкий призвал Трампа вместо ультиматумов искать консенсус с Россией

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп вместо предъявления ультиматумов должен искать консенсус, который устроит и США, и Россию. В любом случае наша страна не собирается идти на уступки, подчеркнул глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, заявление хозяина Белого дома не ведёт к миру.

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«Мы хотели бы, чтобы Россия и США, две крупнейшие ядерные сверхдержавы, находили консенсус при решении тех или иных проблем, а не ставили ультиматумы — это тупиковый путь», — уверен парламентарий.

Он также отметил в интервью телеканалу «Звезда», что Россия не боится новых санкций, а наша экономика растёт, несмотря на более чем 20 тысяч различных ограничений. По словам депутата, санкции не должны применяться произвольно против стран, которые не согласны с американским «мейнстримом». Кроме того, Слуцкий призвал не торопиться с жёстким ответом Трампу.

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Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что крайне недоволен позицией России по Украине, поэтому готов ввести против неё «очень жёсткие пошлины», если стороны не смогут достичь соглашения в ближайшие 50 дней. Однако в Европе разочаровались из-за ультиматума Трампа. Дмитрия Медведева тоже не впечатлил декоративный ультиматум. А МИД РФ поставил главу Белого дома на место.

Борис Эльфанд
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