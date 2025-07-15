«‎Неприемлемо!» МИД поставил на место Трампа после ультиматума о завершении СВО за 50 дней

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал неприемлемым ультиматум президента США Дональда Трампа, давшего России 50 дней на завершение конфликта на Украине. Он подчеркнул, что никто не может выставлять Москве требования.

«Конечно, отмечаем прежде всего, что для нас неприемлемы любые попытки выставлять требования, тем более ультиматумы», — сказал дипломат.