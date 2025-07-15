«Неприемлемо!» МИД поставил на место Трампа после ультиматума о завершении СВО за 50 дней
Замглавы МИД РФ Рябков назвал неприемлемым ультиматум Трампа по Украине
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Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал неприемлемым ультиматум президента США Дональда Трампа, давшего России 50 дней на завершение конфликта на Украине. Он подчеркнул, что никто не может выставлять Москве требования.
«Конечно, отмечаем прежде всего, что для нас неприемлемы любые попытки выставлять требования, тем более ультиматумы», — сказал дипломат.
Рябков вместе с тем напомнил, что Россия готова договариваться и предпочитает дипломатический путь разрешения конфликта на Украине. Он указал на намерение Москвы сфокусироваться на политико-дипломатической работе. Замминистра при этом напомнил, что президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно отмечал готовность договариваться и приверженность дипломатическому пути.
14 июля глава Трамп выступил с заявлением, которое он до этого разрекламировал за весь мир. Президент США пригрозил ввести в отношении России пошлины, если через 50 дней она не сможет уладить конфликт с Украиной, а также пообещал отправить Киеву новые системы ПВО. Теперь в США ждут реакции от президента РФ Владимира Путина.