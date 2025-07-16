Отведённый президентом США Дональдом Трампом срок в 50 дней на заключение мирной сделки может стать периодом существенных изменений в украинском конфликте. Об этом в интервью Life.ru заявил астролог Александр Зараев. По его мнению, летние события уже стали отправной точкой для перелома в противостоянии.

Начало июля – это кульминация этого конфликта, когда всё тайное становится явным, начинаются крупные подвижки, крупные перемены в самой динамике этого процесса. И вот сейчас мы видим, что Америка отодвинулась от украинского конфликта, переложила всю тяжесть на Европу. И, соответственно, дальше мы видим, что сейчас меняется руководство, то есть меняется кабинет министров на Украине. Александр Зараев Астролог

Астролог считает, что до конца лета конфликт будет идти по затухающей, а ещё один кардинальный поворот ожидается во второй декаде октября, когда положения сторон станут ещё более очевидными. По его словам, во второй половине сентября и начале октября станет ясно, что Европа не способна самостоятельно справиться с ситуацией без поддержки Штатов.

«Этот пик приходится на вторую декаду, где-то с 10 по 20 октября, когда будет уже понятно, что Европа не сможет одна без Америки это всё вытягивать», — добавил Зараев.

Он также отметил, что предстоящий парад в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны 3 сентября в Китае, где запланировано присутствие президента России Владимира Путина, будет иметь значение для итогов СВО. А межгосударственные соглашения, заключённые в эти 50 дней, способны укрепить экономические и культурные связи. При этом, по мнению Зараева, отведённые Трампом сроки не совпадают с ритмами Вселенной, поскольку «человек предполагает, а космос располагает».