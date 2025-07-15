Обратный отсчёт: Военкор Коц объяснил, кому на самом деле Трамп дал 50 дней

Военный корреспондент Александр Коц отметил, что президент США Дональд Трамп пытается сбалансировать интересы сторонников жёстких мер против России и партнёров по НАТО. Он считает, что Трамп понимает, что не сможет остановить конфликт, но не хочет унаследовать «войну Байдена». Об этом военкор пишет в своём Telegram-канале Kotsnews.

«Думаю, это решение у дельца Донни было заготовлено изначально. И он плавно к нему подводил. Как только он продавил повышение военных расходов стран НАТО до 5%, так и объявил, что он больше на войну тратиться не намерен — вам надо вваливать оружие в украинскую «черную дыру», вы и платите. А мы уж вам пушек с ракетами наклепаем. И оружейники рады, и европейцы не в накладе — сейчас ещё и обновят свое «железо», — пишет Коц.

Он считает, что хозяин Овального кабинета дал Украине 50 дней, чтобы она осознала своё положение. Это время также может помочь России укрепить свои переговорные позиции. Касательно заявлений Трампа о возможных новых пошлинах против России и её торговых партнёров, если конфликт не прекратится в течение 50 дней, военный корреспондент подчеркнул, что президент США мастерски «жонглирует сроками, процентами, тарифами и прочими рестрикциями».