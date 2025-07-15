Лавров отреагировал на ультиматум Трампа о 50 днях на решение украинского конфликта

Москва хотела бы понять, что имеет в виду президент США Дональд Трамп, говоря о 50 днях на урегулирование ситуации на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС.

«Мы, конечно же, хотим понять, что стоит за этим заявлением — 50 дней. Было раньше и 24 часа, было и 100 дней, мы все это проходили и действительно хотим понять, чем движим президент Соединенных Штатов», — сказал министр.