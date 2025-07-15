Лавров отреагировал на ультиматум Трампа о 50 днях на решение украинского конфликта
Лавров: РФ хочет понять, что стоит за словами Трампа о 50 днях на урегулирование
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Москва хотела бы понять, что имеет в виду президент США Дональд Трамп, говоря о 50 днях на урегулирование ситуации на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС.
«Мы, конечно же, хотим понять, что стоит за этим заявлением — 50 дней. Было раньше и 24 часа, было и 100 дней, мы все это проходили и действительно хотим понять, чем движим президент Соединенных Штатов», — сказал министр.
При этом он отметил, что Трамп «находится под неприличным давлением ЕС и руководства НАТО», которое вместе с Владимиром Зеленским намерено накачивать Киев оружием, в том числе наступательным. В связи с этим Лавров вспомнил русскую пословицу: не рой другому яму — сам в неё попадёшь.
Напомним, накануне Трамп выступил с заявлением, в ходе которого пригрозил ввести в отношении России пошлины, если через 50 дней она не сможет уладить конфликт с Украиной, а также пообещал отправить Киеву новые системы ПВО. Дмитрий Медведев счёл эти условия «декоративным ультиматумом», который Россия даже не заметила.