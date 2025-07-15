Позиция властей Соединённых Штатов и их европейских союзников воспринимается в Киеве как сигнал к продолжению боевых действий, а не к мирному урегулированию. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Подобное решение, которое принимается и в Вашингтоне, и в странах НАТО, и непосредственно в Брюсселе, украинской стороной воспринимается не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны», — сказал представитель Кремля на брифинге.