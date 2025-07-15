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15 июля, 11:23

Сигнал для Киева к продолжению войны: В Кремле оценили заявление Трампа по Украине

Песков: В Киеве воспринимают заявление Трампа как сигнал к войне, а не к миру

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Позиция властей Соединённых Штатов и их европейских союзников воспринимается в Киеве как сигнал к продолжению боевых действий, а не к мирному урегулированию. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Подобное решение, которое принимается и в Вашингтоне, и в странах НАТО, и непосредственно в Брюсселе, украинской стороной воспринимается не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны», — сказал представитель Кремля на брифинге.

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Напомним, накануне президент США Дональд Трамп выдвинул России ультиматум, дав 50 дней на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения требований Вашингтон пригрозил ввести пошлины в размере 100% на импорт товаров из РФ, а также вторичные пошлины для стран, покупающих у России нефть, газ и другие энергоносители. Одновременно республиканец сообщил, что США и ЕС договорились о поставках американского оружия Киеву, причём расходы на это лягут на Европу. В МИД РФ назвали ультиматум неприемлемым, а в СМИ появилось мнение, что он ударит по самим Штатам.

Александр Юнашев
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