СМИ узнали о приказе Трампа Зеленскому усилить давление на Москву и Петербург

Президент США Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского усилить давление на Москву и Санкт-Петербург, пишет издание Washington Post. Журналисты сообщают, что во время разговора на прошлой неделе глава Белого дома выразил решимость оказать влияние на Владимира Путина и спросил у Зеленского, почему Украина не наносит удары по Москве. В ответ главарь киевского режима запросил поставки дальнобойного оружия.

В статье уточняется, что Трамп подчеркнул необходимость для Украины увеличить давление не только на Москву, но и на Санкт-Петербург.

Ранее в понедельник президент США выдвинул России 50-дневный ультиматум для заключения мирного соглашения. В случае отказа Вашингтон пригрозил ввести пошлины в 100% на импорт российских товаров, а также вторичные санкции против стран, закупающих российские энергоносители.