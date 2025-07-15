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15 июля, 07:19

СМИ узнали о приказе Трампа Зеленскому усилить давление на Москву и Петербург

WP: Трамп призвал Зеленского усилить давление на Москву и Петербург

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

Президент США Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского усилить давление на Москву и Санкт-Петербург, пишет издание Washington Post. Журналисты сообщают, что во время разговора на прошлой неделе глава Белого дома выразил решимость оказать влияние на Владимира Путина и спросил у Зеленского, почему Украина не наносит удары по Москве. В ответ главарь киевского режима запросил поставки дальнобойного оружия.

В статье уточняется, что Трамп подчеркнул необходимость для Украины увеличить давление не только на Москву, но и на Санкт-Петербург.

Ранее в понедельник президент США выдвинул России 50-дневный ультиматум для заключения мирного соглашения. В случае отказа Вашингтон пригрозил ввести пошлины в 100% на импорт российских товаров, а также вторичные санкции против стран, закупающих российские энергоносители.

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Кроме того, Трамп заявил, что США и ЕС договорились о поставках американского вооружения Киеву, причём расходы на это лягут на Европу. В будущем Киев получит ракеты и комплексы Patriot. Накануне этих заявлений пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва продолжает ждать предложений по срокам новых переговоров с Украиной, однако Киев, судя по всему, не проявляет инициативы.

Никита Никонов
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