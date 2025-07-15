Стало известно, какое преимущество дал России ультиматум Трампа

Россия получила стратегическое преимущество после ультиматума, выдвинутого президентом США Дональдом Трампом для завершения конфликта на Украине за 50 дней. Об этом сообщает издание Washington Post.

«50-дневный срок, установленный Трампом, позволит кремлёвским войскам продолжить экспансию в направлении стратегически важного восточного логистического центра Покровск, взятие которого принесёт им крупную победу на поле боя и приблизит к овладению всей Донецкой областью [ДНР]», — говорится в публикации.