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15 июля, 07:00

Стало известно, какое преимущество дал России ультиматум Трампа

WP: Ультиматум Дональда Трампа дал России стратегическое преимущество

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Россия получила стратегическое преимущество после ультиматума, выдвинутого президентом США Дональдом Трампом для завершения конфликта на Украине за 50 дней. Об этом сообщает издание Washington Post.

«50-дневный срок, установленный Трампом, позволит кремлёвским войскам продолжить экспансию в направлении стратегически важного восточного логистического центра Покровск, взятие которого принесёт им крупную победу на поле боя и приблизит к овладению всей Донецкой областью [ДНР]», — говорится в публикации.

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Напомним, что 14 июля глава Белого дома сделал заявление, предварительно широко анонсированное по всему миру. Трамп пригрозил ввести пошлины против России, если в течение 50 дней конфликт с Украиной не будет урегулирован, а также пообещал поставить Киеву новые системы ПВО. Сейчас в США ожидают реакции от президента РФ Владимира Путина.

Наталья Афонина
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