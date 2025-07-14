Песков заявил о готовности России к третьему раунду переговоров с Украиной
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Россия готова приступить к третьему раунду переговоров, однако инициатива затягивается со стороны Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Очевидно, что Киев не спешит. Мы по-прежнему ожидаем предложений по срокам. Российская сторона готова к продолжению и к проведению третьего раунда», — заявил он, комментируя текущую динамику переговорного процесса.
Напомним, что первый раунд состоялся 16 мая в Стамбуле, в результате которого стороны обменялись пленными. Второй раунд прошёл 2 июня, где была достигнута договорённость о масштабном обмене военнопленными. Российская делегация также предлагала временное прекращение огня для организации вывоза тел погибших, однако это предложение было Киевом отклонено.