Песков заявил о готовности России к третьему раунду переговоров с Украиной

Россия готова приступить к третьему раунду переговоров, однако инициатива затягивается со стороны Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очевидно, что Киев не спешит. Мы по-прежнему ожидаем предложений по срокам. Российская сторона готова к продолжению и к проведению третьего раунда», — заявил он, комментируя текущую динамику переговорного процесса.