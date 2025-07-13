Киев заявил об исчерпании формата переговоров в Стамбуле

Заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что формат переговоров в Стамбуле практически себя исчерпал. Об этом он сообщил в интервью The Kyiv Independent.

По его словам, за исключением гуманитарных вопросов, реальных переговоров в Стамбуле якобы не было. Российская делегация, как утверждает Кислица, прибыла с целью диктовать условия, отвергнув предложения Киева о прекращении огня. Также, по его словам, российская сторона отказалась от встречи лидеров двух стран, которая могла бы способствовать достижению договорённостей.