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Регион
12 июля, 21:39

Киев заявил об исчерпании формата переговоров в Стамбуле

Замглавы МИД Украины Кислица: Формат переговоров в Стамбуле почти себя исчерпал

Переговоры в Стамбуле. Обложка © Telegram / МИД России

Переговоры в Стамбуле. Обложка © Telegram / МИД России

Заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что формат переговоров в Стамбуле практически себя исчерпал. Об этом он сообщил в интервью The Kyiv Independent.

По его словам, за исключением гуманитарных вопросов, реальных переговоров в Стамбуле якобы не было. Российская делегация, как утверждает Кислица, прибыла с целью диктовать условия, отвергнув предложения Киева о прекращении огня. Также, по его словам, российская сторона отказалась от встречи лидеров двух стран, которая могла бы способствовать достижению договорённостей.

«За исключением гуманитарной составляющей, никаких переговоров в Стамбуле не было», — заявил Кислица.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает от Киева предложений по срокам проведения третьего раунда переговоров. Первый раунд состоялся 16 мая в Стамбуле, в результате которого стороны обменялись пленными. Второй раунд прошёл 2 июня, где была достигнута договорённость о масштабном обмене военнопленными. Российская делегация также предлагала временное прекращение огня для организации вывоза тел погибших, однако это предложение было отклонено украинской стороной.

Антон Голыбин
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