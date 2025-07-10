Ищет спасения за океаном: Зеленский назвал условие для продолжения переговоров с Россией

Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд переговоров с Россией возможен только после того, как стороны завершат обмены, согласованные по итогам предыдущих встреч в Стамбуле.

По словам Зеленского, для достижения «серьёзного результата» и завершения военных действий необходима встреча на уровне лидеров государств. Он выразил готовность к любому формату такой встречи, но отметил, что особо желаемый Киевом формат – это участие Украины, России и США, поскольку это могло бы обеспечить «не только слова, но и гарантии за столом переговоров».

В то же время главарь киевского режима акцентировал внимание на том, что перед любыми контактами на высшем уровне необходимо выполнить договорённости, достигнутые в Стамбуле.