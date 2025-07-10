Ищет спасения за океаном: Зеленский назвал условие для продолжения переговоров с Россией
Зеленский: Переговоров с Россией не будет до завершения согласованных обменов
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд переговоров с Россией возможен только после того, как стороны завершат обмены, согласованные по итогам предыдущих встреч в Стамбуле.
По словам Зеленского, для достижения «серьёзного результата» и завершения военных действий необходима встреча на уровне лидеров государств. Он выразил готовность к любому формату такой встречи, но отметил, что особо желаемый Киевом формат – это участие Украины, России и США, поскольку это могло бы обеспечить «не только слова, но и гарантии за столом переговоров».
В то же время главарь киевского режима акцентировал внимание на том, что перед любыми контактами на высшем уровне необходимо выполнить договорённости, достигнутые в Стамбуле.
«Мы должны завершить результат, о котором договорились – а именно закончить с теми обменами, которые были договорены на второй встрече в Стамбуле. И я думаю, что в ближайшее время соответствующие движения осуществятся. И только после этого команды могут обсуждать действенный вариант – это подготовку встречи на уровне лидеров», – заявил Зеленский.
Напомним, Кремль также подтверждал, что дата третьего раунда переговоров с Украиной будет определена после завершения обменов пленными. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва ждёт предложений от украинской стороны, пока подвижек касательно даты новых переговоров не было.