Владимир Зеленский в очередной раз обратился к Европе с очередным требованием. Глава киевского режима попросил предоставить Украине новый план Маршалла. Своё заявление он сделал во время конференции в Риме.

Зеленский напомнил, что аналогичная программа сыграла ключевую роль в восстановлении европейской экономики после Второй мировой войны. Глава киевского режима уверен, что подобная поддержка необходима и Незалежной.

«Сейчас у нас есть реальная возможность запустить новую волну прогресса. Нам нужен подход в стиле плана Маршалла, и мы должны разработать его вместе», — сказал он.

Напомним, «План Маршалла» — это программа восстановления Европы, реализованная США после Второй мировой войны и предусматривавшая экономическую и иную помощь.