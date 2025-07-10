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Регион
10 июля, 11:29

Зеленский потребовал у Европы создания нового плана Маршалла для Украины

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский в очередной раз обратился к Европе с очередным требованием. Глава киевского режима попросил предоставить Украине новый план Маршалла. Своё заявление он сделал во время конференции в Риме.

Зеленский напомнил, что аналогичная программа сыграла ключевую роль в восстановлении европейской экономики после Второй мировой войны. Глава киевского режима уверен, что подобная поддержка необходима и Незалежной.

«Сейчас у нас есть реальная возможность запустить новую волну прогресса. Нам нужен подход в стиле плана Маршалла, и мы должны разработать его вместе», — сказал он.

Напомним, «План Маршалла» — это программа восстановления Европы, реализованная США после Второй мировой войны и предусматривавшая экономическую и иную помощь.

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Ранее сообщалось, что на саммите НАТО в Гааге Зеленский вновь обратился к союзникам с просьбой расширить доступ к американскому вооружению за счёт европейского финансирования. Глава киевского режима не просил о прямых поставках со стороны США, а настаивал на возможности закупать больше американского оружия.

Наталья Афонина
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