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24 июня, 18:47

«Суетится как никогда»: Во Франции обвинили Зеленского в выдвижении безумных требований

Политик Филиппо: Зеленский начал требовать от Евросоюза миллиарды

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский засуетился из-за снижения внимания к украинскому вопросу на международной арене, особенно на фоне текущих событий на Ближнем Востоке. В своих заявлениях он настоятельно требует увеличения военной и финансовой помощи от ЕС и других западных партнёров. Его запросы становятся всё более провокационными, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

«Забытый из-за текущих событий на Ближнем Востоке, Зеленский суетится как никогда раньше, даже если это означает потерю хладнокровия! Среди безумных запросов, провокаций, инсинуаций и даже угроз он требует оружие и миллиарды, чтобы продолжить свою войну!» — написал Филиппо.

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Ранее Life.ru сообщал, что организаторы саммита НАТО в Гааге намеренно избегают ситуаций, при которых Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп могли бы оказаться рядом на публике. Это связано с личным отношением Трампа к экс-комику, которое сопровождается резкой критикой и демонстративным дистанцированием.

Полина Никифорова
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