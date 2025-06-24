«Ты и есть тот самый чёрт»: Депутат Рады жёстко призвал Зеленского уйти
Депутат Рады Дмитрук призвал Зеленского покинуть пост
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Депутат Верховной рады Артём Дмитрук призвал Владимира Зеленского покинуть пост. Он выразил уверенность, что когда экс-комик примет решение уйти, через 24 часа в стране наступит мир.
«Ты не смог и не научился договориться с одним — с лидером самой большой соседней страны. Поэтому ты должен уйти. И мир на Украине наступит через 24 часа после твоего ухода. Ты обещал договориться хоть с лысым чёртом. А когда обнажился твой облик — оказалось, что сам ты и есть тот самый чёрт», — написал он в социальных сетях.
Дмитрук обвиняет Зеленского в том, что люди продолжают гибнуть, что Украина лишается городов. В конечном счёте, заявил депутат, всё дойдёт до того, что страна будет потеряна.
Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что пока будет оставаться у власти на Украине, поскольку считает себя «наиболее опытным». В Совфеде Life.ru объяснили эти слова лидера киевского режима тем, что для Зеленского война — это единственный способ выжить. Он мечтает оставаться у власти до конца конфликта, потому что понимает, какая незавидная судьба его ждёт.