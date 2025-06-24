«Ты и есть тот самый чёрт»: Депутат Рады жёстко призвал Зеленского уйти

«Ты не смог и не научился договориться с одним — с лидером самой большой соседней страны. Поэтому ты должен уйти. И мир на Украине наступит через 24 часа после твоего ухода. Ты обещал договориться хоть с лысым чёртом. А когда обнажился твой облик — оказалось, что сам ты и есть тот самый чёрт», — написал он в социальных сетях.