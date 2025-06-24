«Большая проблема»: У Зеленского началась паника из-за падения интереса Запада к Украине

Владимир Зеленский выразил опасения по поводу снижения западной поддержки Украине, поскольку внимание международного сообщества, в частности США, переключается на эскалацию напряженности на Ближнем Востоке. В интервью Sky News он подчеркнул, что это может негативно сказаться на объеме помощи, предоставляемой Киеву.

«Это большая проблема. И так смещается политический фокус... Это означает, что может быть уменьшение помощи, в первую очередь, от США, нам бы этого очень не хотелось, но мы это чувствуем», — пожаловался Зеленский.