«Большая проблема»: У Зеленского началась паника из-за падения интереса Запада к Украине
Зеленский: Из-за конфликта на Ближнем Востоке снижается внимание США к Украине
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Владимир Зеленский выразил опасения по поводу снижения западной поддержки Украине, поскольку внимание международного сообщества, в частности США, переключается на эскалацию напряженности на Ближнем Востоке. В интервью Sky News он подчеркнул, что это может негативно сказаться на объеме помощи, предоставляемой Киеву.
«Это большая проблема. И так смещается политический фокус... Это означает, что может быть уменьшение помощи, в первую очередь, от США, нам бы этого очень не хотелось, но мы это чувствуем», — пожаловался Зеленский.
Ранее Зеленский признал, что эскалация конфликта между Израилем и Ираном бьёт по интересам Киева. Он заявил, что рост цен на нефть, вызванный напряжённостью на Ближнем Востоке, негативно сказывается на положении Украины. По его словам, «этот фактор нам точно не помогает».