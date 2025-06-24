«Единственный способ выжить»: Джабаров раскрыл, почему Зеленский отказался оставлять власть

Как только будут проведены выборы, а они должны быть проведены, потому что он просроченный президент, он уйдёт в политическое небытие. В лучшем случае он сбежит за границу, а в худшем — его ждёт народный трибунал Украины. Поэтому его мечта — быть у власти до конца конфликта. Он, видимо, рассчитывал, что Россия будет воевать на Украине до конца его дней. Напрасно он на это рассчитывает. У нас есть серия задач, которые мы выполним в ближайшее время.