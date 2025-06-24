«Единственный способ выжить»: Джабаров раскрыл, почему Зеленский отказался оставлять власть
Сенатор Джабаров: Война для Зеленского —единственный способ выжить
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Владимир Зеленский мечтает оставаться у власти до конца конфликта, потому что понимает, какая незавидная судьба его ждёт. Об этом в беседе с Life.ru заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров. Сенатор предположил, что после выборов на Украине Зеленский или уйдёт в политическое небытие, бежав за границу, или его ждёт народный трибунал.
Как только будут проведены выборы, а они должны быть проведены, потому что он просроченный президент, он уйдёт в политическое небытие. В лучшем случае он сбежит за границу, а в худшем — его ждёт народный трибунал Украины. Поэтому его мечта — быть у власти до конца конфликта. Он, видимо, рассчитывал, что Россия будет воевать на Украине до конца его дней. Напрасно он на это рассчитывает. У нас есть серия задач, которые мы выполним в ближайшее время.
Разговоры Зеленского о продлении его полномочий, о новом сроке, об откладывании выборов до бесконечности — это попытка сохранить свою политическую жизнь, которая сегодня под угрозой. Он понимает, что он живёт ровно столько, сколько длится этот конфликт, подчёркивает сенатор. Именно поэтому Зеленскому не нужны мирные переговоры.
«Война для него — единственный способ выжить в настоящее время», — констатировал Джабаров.
Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что пока будет оставаться у власти на Украине, поскольку считает себя «наиболее опытным». Однако он не исключил, что покинет пост по результатам выборов, но не уточнил, когда они могут пройти.