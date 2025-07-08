Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июля, 09:36

В Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров с Украиной

Песков: Россия ждёт предложений Украины о третьем раунде переговоров

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия ждёт предложений Киева о дате третьего раунда переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Как и говорил президент на прошлой неделе, мы ждём предложения украинской стороны по возможным датам», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Песков заверил, что Кремль сообщит о дате, когда она будет согласована.

Песков: Путин сообщил Трампу о согласовании третьего раунда переговоров с Киевом
Песков: Путин сообщил Трампу о согласовании третьего раунда переговоров с Киевом

Напомним, первый раунд переговоров России и Украины состоялся 16 мая. По его итогам стороны обменялись пленными по формуле «‎1000 на 1000». 2 июня состоялся второй раунд. В ходе переговоров была достигнута договорённость о масштабном обмене военнопленными. Параллельно с этим, российская сторона выступила с инициативой о временном прекращении огня на 2-3 дня с целью организации вывоза тел погибших, однако Владимир Зеленский в хамской манере отклонил данное предложение. Также российская делегация передала украинской стороне свой вариант меморандума.

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Переговоры в Стамбуле
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar