В Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров с Украиной

Россия ждёт предложений Киева о дате третьего раунда переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Как и говорил президент на прошлой неделе, мы ждём предложения украинской стороны по возможным датам», — сказал представитель Кремля на брифинге.