В Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров с Украиной
Песков: Россия ждёт предложений Украины о третьем раунде переговоров
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Россия ждёт предложений Киева о дате третьего раунда переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Как и говорил президент на прошлой неделе, мы ждём предложения украинской стороны по возможным датам», — сказал представитель Кремля на брифинге.
Песков заверил, что Кремль сообщит о дате, когда она будет согласована.
Напомним, первый раунд переговоров России и Украины состоялся 16 мая. По его итогам стороны обменялись пленными по формуле «1000 на 1000». 2 июня состоялся второй раунд. В ходе переговоров была достигнута договорённость о масштабном обмене военнопленными. Параллельно с этим, российская сторона выступила с инициативой о временном прекращении огня на 2-3 дня с целью организации вывоза тел погибших, однако Владимир Зеленский в хамской манере отклонил данное предложение. Также российская делегация передала украинской стороне свой вариант меморандума.