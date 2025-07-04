Песков: Путин сообщил Трампу о согласовании третьего раунда переговоров с Киевом

В телефонном разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом президент России Владимир Путин подчеркнул важность скорейшего согласования дат для проведения третьего раунда переговоров между Москвой и Киевом. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков во время своего ежедневного брифинга журналистам.

«Также президент информировал своего американского коллегу, что мы сейчас ожидаем согласование дат третьего раунда прямых переговоров», — сказал представитель Кремля.