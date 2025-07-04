Песков: Путин сообщил Трампу о согласовании третьего раунда переговоров с Киевом
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
В телефонном разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом президент России Владимир Путин подчеркнул важность скорейшего согласования дат для проведения третьего раунда переговоров между Москвой и Киевом. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков во время своего ежедневного брифинга журналистам.
«Также президент информировал своего американского коллегу, что мы сейчас ожидаем согласование дат третьего раунда прямых переговоров», — сказал представитель Кремля.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что на данный момент между Россией и Украиной нет никаких «затыков» в вопросе третьего раунда переговоров. По словам представителя Кремля, Москва продолжает завершать все необходимые процедуры согласования с Киевом.
Напомним, первый раунд переговоров России и Украины состоялся 16 мая. По его итогам стороны обменялись пленными по формуле «1000 на 1000». 2 июня состоялся второй раунд. В ходе переговоров была достигнута договорённость о масштабном обмене военнопленными. Параллельно с этим, российская сторона выступила с инициативой о временном прекращении огня на 2-3 дня с целью организации вывоза тел погибших, однако Зеленский в хамской манере отклонил данное предложение. Также российская делегация передала украинской стороне свой вариант меморандума.