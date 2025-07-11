Песков: Москва ждёт от Киева предложений по срокам третьего раунда переговоров
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Украина всё ещё не представила предложений по срокам третьего раунда переговоров с Россией, Москва ждёт их. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы ждём предложений от украинской стороны по срокам продолжения двусторонних прямых переговоров», — сказал представитель Кремля на брифинге.
Напомним, первый раунд переговоров России и Украины состоялся 16 мая в Стамбуле. По его итогам стороны обменялись пленными по формуле «1000 на 1000». 2 июня состоялся второй раунд. В ходе встречи была достигнута договорённость о масштабном обмене военнопленными. Параллельно с этим, представители Москвы предложили временное прекращение огня на 2-3 дня с целью организации вывоза тел погибших, однако Владимир Зеленский в хамской манере отклонил данное предложение. Также российская делегация передала украинской стороне свой вариант меморандума.