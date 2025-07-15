Загнал себя в угол: Ультиматум Трампа России ударит по США, признали на Западе
Responsible Statecraft: Трамп загнал себя в угол, выдвинув ультиматум России
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Президент США Дональд Трамп осложнил свою ситуацию и нанёс ущерб мирному процессу по Украине, предъявив России ультиматум. Об этом сообщает издание Responsible Statecraft.
«Установленный Трампом дедлайн, скорее всего, усложнит ему жизнь, ограничит его гибкость в будущем, сделает желаемое им урегулирование ещё более недостижимым и вынудит предпринимать шаги, которые скорее вредят, чем способствуют интересам США», — говорится в публикации.
Попытки главы Белого дома воздействовать на Россию и её союзников посредством пошлин и санкций негативно скажутся на отношениях США с ключевыми торговыми партнёрами и создадут давление на американскую экономику, уверены эксперты. Кроме того, указывается, что Россия обладает явным преимуществом на поле боя, поэтому возобновление американских поставок оружия Киеву вряд ли сможет изменить ситуацию.
Напомним, 14 июля глава Белого дома выступил с заявлением, которое предварительно широко разрекламировали по всему миру. Трамп пригрозил ввести пошлины против России, если в течение 50 дней конфликт с Украиной не будет разрешён, а также пообещал поставить Киеву новые системы ПВО. Сейчас в США ожидают ответа от президента РФ Владимира Путина.