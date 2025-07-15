Загнал себя в угол: Ультиматум Трампа России ударит по США, признали на Западе

Президент США Дональд Трамп осложнил свою ситуацию и нанёс ущерб мирному процессу по Украине, предъявив России ультиматум. Об этом сообщает издание Responsible Statecraft.

«Установленный Трампом дедлайн, скорее всего, усложнит ему жизнь, ограничит его гибкость в будущем, сделает желаемое им урегулирование ещё более недостижимым и вынудит предпринимать шаги, которые скорее вредят, чем способствуют интересам США», — говорится в публикации.