Трамп заявил, что не собирается отправлять американских солдат на Украину

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует отправлять американских военных для защиты Украины. По его словам, он действует иначе, чем некоторые европейские политики, выступающие за отправку иностранного военного контингента в Киев.

«У нас не будет солдат на территории боевых действий», – сказал он журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

При этом Трамп подчеркнул, что поддержка Украины продолжается в форме поставок оружия, которые финансируются в рамках соглашений США и союзников по НАТО.