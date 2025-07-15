50 дней на СВО: ловушка США или окно новых возможностей для России? Дональд Трамп предупредил: если Россия не сядет за стол переговоров с Украиной через 50 дней, США введут жёсткие санкции. Эксперты спорят — это шанс для Москвы усилить наступление или ловушка, чтобы истощить её ресурсы? 15 июля, 16:26 Трамп дал России 50 дней на Украину — что это значит? Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Санкции США против России: почему Трамп дал 50 дней и что будет дальше?

Президент США Дональд Трамп выставил России ультиматум: 50 дней для того, чтобы уладить вооружённый конфликт на Украине и сесть за стол переговоров. Если этого не произойдёт, то американский лидер прибегнет, по его убеждению, к жёстким мерам.

— Мы собираемся ввести очень высокие пошлины, если не достигнем соглашения в течение 50 дней. Я надеюсь, что нам не придётся этого делать. Но всё, что я слышу, — разговоры, разговоры и разговоры, — сообщил Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

Он утверждает, что введёт 100-процентные торговые пошлины, а также вспомнил про санкции, которые прорабатывает Конгресс.

— Я не уверен, что нам это действительно нужно, но, безусловно, хорошо, что они этим занимаются, — заявил хозяин Белого дома.

Директор Института приграничного сотрудничества и интеграции Виктор Сапрыка считает, что в первую очередь это сигнал не России, а партнёрам Москвы, но это уже не первый раз, когда Трамп ставит сроки.

— Дни меняются, а ультиматумы остаются. Мировое сообщество ждало более жёстких заявлений Трампа, но мы видим, что он продолжает поддерживать имидж миротворца и не даёт вступать администрации США в конфликт с Россией в отличие от Джо Байдена, — отметил Сапрыка.

Ультиматум Трампа не помешает России продвигаться в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Кому адресовано заявление Трампа

Виктор Сапрыка обращает внимание на слова Трампа о вторичных санкциях. То есть он пугает в первую очередь страны БРИКС.

— Будет конфликт на Украине или нет, Трамп продолжит защищать экономические интересы США, в которых практически нет места странам БРИКС, — уверен эксперт.

Собеседник Life.ru предполагает, что больше всего угроз президента США испугаются в Индии, которая покупает российские ресурсы, но тесно связана с западным рынком. В свою очередь, Китай более устойчив к угрозам из Вашингтона.

— Украина для США всего лишь инструмент влияния на международную экономическую повестку. Она даже уже не воспринимается как субъект влияния. Украина превратилась из символа демократии в возможность экономического господства США. Она заняла своё жалкое место в геостратегии Вашингтона, — предположил Сапрыка.

Эксперты считают, что Россия получила новые возможности, чтобы продвинуться в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

В чём может быть интерес Трампа

Политолог Юрий Баранчик считает, что, выставляя сроки, президент США провоцирует Россию. Так Вашингтон даёт России срок, за который она должна решить проблемы с Украиной, но в итоге это приведёт лишь к расходу вооружений и личного состава, тем самым обнажатся тылы.

— Нельзя исключать, что Трамп хочет вынудить Россию действовать раньше, чем та готова, сломать её стратегический ритм, в котором она рассчитывает на истощение ВСУ, разложение ЕС и усталость США, навязать Москве жёсткий график, не соответствующий логистике, производственным мощностям и мобилизационной модели, — пишет Баранчик.

Эксперты о сроках Трампа: успеет ли Россия за 50 дней взять Покровск и Часов Яр?

В России, конечно, отреагировали на слова президента США и тоже вспомнили о его сроках.

— Мы, конечно же, хотим понять, что стоит за этим заявлением — 50 дней. Было раньше и 24 часа, было и 100 дней, мы всё это проходили и действительно хотим понять, чем движим президент Соединённых Штатов, — сказал глава МИД Сергей Лавров.

Так или иначе Трамп в своих заявлениях отвёл России 50 дней для окончания СВО. За это время ВС РФ могут добиться значимых успехов на линии фронта.

— За это время можно освободить не десятки, а сотни населённых пунктов, в частности Красноармейск (Покровск), Часов Яр, Купянск и Волчанск, — считает военный эксперт Виталий Киселёв.

По его словам, возможности Российской армии растут ежедневно, а это стало возможно после того, как было «приватизировано» небо. В эти 50 дней у России есть возможность наступать по несколько километров в день, тем более что западные запасы вооружения, которые могут быть переданы Украине, истощаются. Виталий Киселёв напомнил и об уничтожении военной инфраструктуры в тылу.

— Уже сегодня противник не использует конечные железнодорожные станции для разлива ГСМ и разгрузки техники, а делает это на промежуточных. Это говорит о том, что мы видим всю территорию, подконтрольную киевскому режиму, — рассказал Киселёв.

Издание Washington Post также считает, что Россия получила стратегическое преимущество после ультиматума.

— 50-дневный срок, установленный Трампом, позволит кремлёвским войскам продолжить экспансию в направлении стратегически важного восточного логистического центра Покровск, взятие которого принесёт им крупную победу на поле боя и приблизит к овладению всей Донецкой областью [ДНР], — говорится в публикации.

Уверенности, что СВО закончится за 50 дней, конечно, нет. Виталий Киселёв отметил, что вооружённый конфликт на Украине в первую очередь выгоден европейским чиновникам, получающим деньги от Зеленского.

— За всё это рассчитывается обычный крестьянин, заводчанин, украинец, погибающий на поле боя, — подытожил Киселёв.

Кому выгоден ультиматум Трампа? 0 России — можно активизировать наступление США — хотят вымотать Россию Украине — чтобы получить больше оружия

Авторы Даниил Черных