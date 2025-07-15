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Регион
15 июля, 17:22

Трамп запретил Зеленскому бить по Москве

Трамп: Зеленский не должен целиться по Москве и пытаться её атаковать

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Трамп запретил Зеленскому наносить удары по Москве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление американского президента. Трамп подчеркнул, что Зеленский не должен атаковать российскую столицу. По его словам, он не поддерживает ни Украину, ни Россию в текущем конфликте.

«Я просто хочу остановить убийства», — заявил он.

Также президент США отметил, что если стороны не договорятся в течение 50 дней, последствия будут крайне негативными.

50 дней на СВО: ловушка США или окно новых возможностей для России?
50 дней на СВО: ловушка США или окно новых возможностей для России?

Напомним, Трамп выдвинул России ультиматум: урегулирование конфликта с Украиной в течение 50 дней, иначе — новые пошлины и поставки ПВО Киеву. Дмитрий Медведев назвал это «декоративным ультиматумом». А глава МИД Сергей Лавров, комментируя решение Вашингтона, заявил об импульсивности хозяина Овального кабинета, намекая на возможный негативный исход для самого Трампа.

Александра Мышляева
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