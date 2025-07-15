Трамп запретил Зеленскому бить по Москве
Трамп: Зеленский не должен целиться по Москве и пытаться её атаковать
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Трамп запретил Зеленскому наносить удары по Москве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление американского президента. Трамп подчеркнул, что Зеленский не должен атаковать российскую столицу. По его словам, он не поддерживает ни Украину, ни Россию в текущем конфликте.
«Я просто хочу остановить убийства», — заявил он.
Также президент США отметил, что если стороны не договорятся в течение 50 дней, последствия будут крайне негативными.
Напомним, Трамп выдвинул России ультиматум: урегулирование конфликта с Украиной в течение 50 дней, иначе — новые пошлины и поставки ПВО Киеву. Дмитрий Медведев назвал это «декоративным ультиматумом». А глава МИД Сергей Лавров, комментируя решение Вашингтона, заявил об импульсивности хозяина Овального кабинета, намекая на возможный негативный исход для самого Трампа.