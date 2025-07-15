Трамп запретил Зеленскому бить по Москве

Трамп запретил Зеленскому наносить удары по Москве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление американского президента. Трамп подчеркнул, что Зеленский не должен атаковать российскую столицу. По его словам, он не поддерживает ни Украину, ни Россию в текущем конфликте.