Западные СМИ восхитила реакция Путина на угрозы от Трампа

Президент России Владимир Путин полон решимости продолжать специальную военную операцию на Украине до тех пор, пока западные страны не примут условия мирного соглашения, предложенные Москвой. Эти намерения не зависят от предупреждений американского лидера Дональда Трампа об усилении санкционного давления, пишет Reuters, ссылаясь на осведомлённые источники.

Собеседники агентства утверждают, что по мере продвижения российских войск вглубь украинской территории, требования России в рамках мирных переговоров могут претерпеть изменения и расшириться. Путин, по их словам, убеждён, что российская экономика и ВС РФ обладают достаточной устойчивостью, чтобы противостоять давлению Запада.

Источники подчёркивают, что российский лидер уверен в способности страны выдержать дальнейшие экономические сложности, даже несмотря на самые жёсткие санкции, введённые западными странами, включая возможные пошлины со стороны США на покупку российской нефти.