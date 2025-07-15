Западные СМИ восхитила реакция Путина на угрозы от Трампа
Reuters: Путин не будет прекращать СВО, несмотря на давление Трампа и Запада
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Президент России Владимир Путин полон решимости продолжать специальную военную операцию на Украине до тех пор, пока западные страны не примут условия мирного соглашения, предложенные Москвой. Эти намерения не зависят от предупреждений американского лидера Дональда Трампа об усилении санкционного давления, пишет Reuters, ссылаясь на осведомлённые источники.
Собеседники агентства утверждают, что по мере продвижения российских войск вглубь украинской территории, требования России в рамках мирных переговоров могут претерпеть изменения и расшириться. Путин, по их словам, убеждён, что российская экономика и ВС РФ обладают достаточной устойчивостью, чтобы противостоять давлению Запада.
Источники подчёркивают, что российский лидер уверен в способности страны выдержать дальнейшие экономические сложности, даже несмотря на самые жёсткие санкции, введённые западными странами, включая возможные пошлины со стороны США на покупку российской нефти.
«Путин полагает, что никто, включая американцев, не ведёт с ним серьёзных переговоров о деталях мирного урегулирования в Украине. Поэтому он намерен продолжать операцию до достижения поставленных целей», — заявил один из собеседников Reuters.
Напомним, Администрация США под руководством Дональда Трампа выдвинула Кремлю ультиматум: в течение 50 дней добиться ощутимого прогресса в направлении мирного урегулирования украинского конфликта. В противном случае Вашингтон обещает ввести санкции, включающие стопроцентные тарифные ставки на российскую продукцию, ввозимую в Штаты, а также дополнительные финансовые обременения для государств, импортирующих российские энергоресурсы. В Кремле подчеркнули серьёзность заявлений американской стороны и сообщили о необходимости проведения тщательного анализа представленных условий. Решение о возможной реакции Путина будет принято после завершения аналитической работы.