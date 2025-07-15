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15 июля, 09:53

Песков: Путин сам прокомментирует слова Трампа в свой адрес, если сочтёт нужным

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин при необходимости сам даст оценку высказываниям американского лидера Дональда Трампа, прозвучавшим накануне. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Если и когда президент Путин посчитает нужным, он обязательно прокомментирует это заявление. Давайте дождёмся его решения», — отметил представитель Кремля в ходе брифинга.

Трамп заявил, что его не удастся обмануть даже такому «крутому парню», как Путин
Трамп заявил, что его не удастся обмануть даже такому «крутому парню», как Путин

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил о «крайнем недовольстве Россией» и намерении ввести «очень жёсткие пошлины», если сделки по Украине не удастся достичь за 50 дней.

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Марина Фещенко
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