Песков: Путин сам прокомментирует слова Трампа в свой адрес, если сочтёт нужным
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Президент России Владимир Путин при необходимости сам даст оценку высказываниям американского лидера Дональда Трампа, прозвучавшим накануне. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Если и когда президент Путин посчитает нужным, он обязательно прокомментирует это заявление. Давайте дождёмся его решения», — отметил представитель Кремля в ходе брифинга.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил о «крайнем недовольстве Россией» и намерении ввести «очень жёсткие пошлины», если сделки по Украине не удастся достичь за 50 дней.
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