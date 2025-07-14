Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 16:04

Трамп заявил, что его не удастся обмануть даже такому «крутому парню», как Путин

Трамп назвал Путина крутым парнем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Free Wind 2014

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Free Wind 2014

Президент США Дональд Трамп заявил, что в отличие от своих предшественников, не поддаётся на уловки российского лидера Владимира Путина.

«Путин — крутой парень. Он обманул многих: Клинтона, Буша, Обаму, Байдена. Но не меня», — подчеркнул Трамп в интервью американским СМИ.

Глава Белого дома отметил, что в отношениях с Москвой важны не слова, а конкретные действия.

«Должны быть действия, должен быть результат. Я надеюсь, что он будет», — сказал Трамп.

Генсек НАТО пофантазировал о том, что бы он сделал на месте Путина
Генсек НАТО пофантазировал о том, что бы он сделал на месте Путина

Ранее Трамп заявил, что крайне недоволен действиями России и готов ввести против неё «очень жесткие пошлины», если стороны не смогут достичь соглашения по Украине в ближайшие 50 дней.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar