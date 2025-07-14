Трамп заявил, что его не удастся обмануть даже такому «крутому парню», как Путин
Трамп назвал Путина крутым парнем
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Президент США Дональд Трамп заявил, что в отличие от своих предшественников, не поддаётся на уловки российского лидера Владимира Путина.
«Путин — крутой парень. Он обманул многих: Клинтона, Буша, Обаму, Байдена. Но не меня», — подчеркнул Трамп в интервью американским СМИ.
Глава Белого дома отметил, что в отношениях с Москвой важны не слова, а конкретные действия.
«Должны быть действия, должен быть результат. Я надеюсь, что он будет», — сказал Трамп.
Ранее Трамп заявил, что крайне недоволен действиями России и готов ввести против неё «очень жесткие пошлины», если стороны не смогут достичь соглашения по Украине в ближайшие 50 дней.