Песков: Кремль внимательно изучает заявление Трампа о поставках оружия Украине
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Кремль серьёзно относится к заявлению президента США Дональда Трампа о поставках оружия Украине и собирается тщательно его изучить. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.
Он отметил, что в словах Трампа есть важные моменты, которые могут быть адресованы лично Владимиру Путину. Песков добавил, что Кремлю нужно время, чтобы понять, что именно сказал американский лидер.
«Заявления президента США весьма серьёзные. Что-то в них адресовано лично президенту [Владимиру] Путину. Нам, безусловно, нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне», — сказал Песков.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что США и ЕС договорились о поставках оружия Украине, которые Киев оплатит сам. Он пригрозил России пошлинами, если конфликт не урегулируют за 50 дней, и пообещал поставить Киеву новые системы ПВО. В Вашингтоне ждут ответа Путина.
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