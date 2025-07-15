«Должно хватить»: В США высмеяли Трампа за ультиматум Путину на 8700 дней

Журналист Чей Боуз с иронией отреагировал на ультиматум, который президент США Дональд Трамп выдвинул России, потребовав закончить конфликт на Украине за 50 дней. Он сравнил действия американского лидера с комедией в соцсети Х .

«Президент Трамп «дал» президенту Путину 50 дней, чтобы положить конец конфликту на Украине? Он также дал себе «24 часа, чтобы разрешить конфликт на Украине». Он находится у власти уже 174 дня, а боевые действия всё ещё продолжаются, так что, по этой логике, у президента Путина есть 8700 дней, чтобы завершить конфликт», — написал журналист и добавил, что этого времени «должно хватить».