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16 июля, 10:31

«‎При Байдене было лучше!» Обнаглевшей Зеленский злит Трампа дерзкими заявлениями

Зеленский пожаловался на Трампа и заявил, что при Байдене было лучше

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Владимир Зеленский раскритиковал президента США Дональда Трампа за недостаточную поддержку Украины, противопоставив его политику действиям экс-лидера Джо Байдена. Об этом главарь киевского режима заявил в интервью телеканалу Newsmax.

Зеленский вспомнил, что до прихода Трампа к власти у Украины был мощный пакет сдерживания, и выразил разочарование, что Вашингтон не согласился передать Киеву аналогичный. По его словам, этот вопрос обсуждался с американским президентом.

«Я помню, что до того, как Трамп стал президентом, у нас был мощный пакет сдерживания. Я хотел, чтобы Америка продала нам такой пакет. Но этого не произошло. Мы говорили об этом с президентом Трампом», — сказал главарь киевского режима.

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Напомним, что Дональд Трамп заявил о соглашении между США и Евросоюзом по поставкам оружия для Киева. Согласно достигнутой договорённости, Украина возьмёт на себя ответственность за собственное финансирование поставок оружия. Помимо этого, Трамп заявил о потенциальном введении таможенных тарифов в отношении России, если украинский конфликт не будет урегулирован в течение 50 дней.

Александра Мышляева
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