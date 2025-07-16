«При Байдене было лучше!» Обнаглевшей Зеленский злит Трампа дерзкими заявлениями
Зеленский пожаловался на Трампа и заявил, что при Байдене было лучше
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Владимир Зеленский раскритиковал президента США Дональда Трампа за недостаточную поддержку Украины, противопоставив его политику действиям экс-лидера Джо Байдена. Об этом главарь киевского режима заявил в интервью телеканалу Newsmax.
Зеленский вспомнил, что до прихода Трампа к власти у Украины был мощный пакет сдерживания, и выразил разочарование, что Вашингтон не согласился передать Киеву аналогичный. По его словам, этот вопрос обсуждался с американским президентом.
«Я помню, что до того, как Трамп стал президентом, у нас был мощный пакет сдерживания. Я хотел, чтобы Америка продала нам такой пакет. Но этого не произошло. Мы говорили об этом с президентом Трампом», — сказал главарь киевского режима.
Напомним, что Дональд Трамп заявил о соглашении между США и Евросоюзом по поставкам оружия для Киева. Согласно достигнутой договорённости, Украина возьмёт на себя ответственность за собственное финансирование поставок оружия. Помимо этого, Трамп заявил о потенциальном введении таможенных тарифов в отношении России, если украинский конфликт не будет урегулирован в течение 50 дней.