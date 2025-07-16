Зеленский вспомнил, что до прихода Трампа к власти у Украины был мощный пакет сдерживания, и выразил разочарование, что Вашингтон не согласился передать Киеву аналогичный. По его словам, этот вопрос обсуждался с американским президентом.

«Я помню, что до того, как Трамп стал президентом, у нас был мощный пакет сдерживания. Я хотел, чтобы Америка продала нам такой пакет. Но этого не произошло. Мы говорили об этом с президентом Трампом», — сказал главарь киевского режима.