Трамп и Рютте договорились вооружить Украину на деньги ЕС за спиной у европейских лидеров

Некоторые страны Европейского Союза (ЕС) не знали о своём участии в плане США о вооружении Украины до момента объявления президента США Дональда Трампа на пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте. Теперь Вашингтону и странам ЕС нужно разобраться, кто именно будет помогать Киеву, сообщает Reuters.

На встрече с американским лидером Рютте похвастался, что Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Канада готовы участвовать в этой программе, которая предусматривает закупки оружия для ВСУ у США. Однако высокопоставленные источники из этих стран рассказали, что до объявления плана они не знали о своих обязательствах и «согласии».

«У меня сложилось чёткое ощущение, что заранее никто не был проинформирован о точных деталях, и я также подозреваю, что в администрации только сейчас начинают понимать, что это означает на практике», — заявил источник среди европейских послов.

По данным агентства, Трамп представил лишь общий план действий, и теперь странам нужно решить, кто и когда передаст Киеву обещанные им системы Patriot. А главное, кто выделит деньги.