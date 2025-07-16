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16 июля, 11:24

Трамп и Рютте договорились вооружить Украину на деньги ЕС за спиной у европейских лидеров

Reuters: Некоторые страны ЕС узнали о помощи Украине из новостей США

Марк Рютте и Дональд Трамп. Обложка © X / The White House

Марк Рютте и Дональд Трамп. Обложка © X / The White House

Некоторые страны Европейского Союза (ЕС) не знали о своём участии в плане США о вооружении Украины до момента объявления президента США Дональда Трампа на пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте. Теперь Вашингтону и странам ЕС нужно разобраться, кто именно будет помогать Киеву, сообщает Reuters.

На встрече с американским лидером Рютте похвастался, что Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Канада готовы участвовать в этой программе, которая предусматривает закупки оружия для ВСУ у США. Однако высокопоставленные источники из этих стран рассказали, что до объявления плана они не знали о своих обязательствах и «согласии».

«У меня сложилось чёткое ощущение, что заранее никто не был проинформирован о точных деталях, и я также подозреваю, что в администрации только сейчас начинают понимать, что это означает на практике», — заявил источник среди европейских послов.

По данным агентства, Трамп представил лишь общий план действий, и теперь странам нужно решить, кто и когда передаст Киеву обещанные им системы Patriot. А главное, кто выделит деньги.

«Как всегда в таких случаях, дьявол кроется в деталях», — указал анонимно дипломат из другой североевропейской страны.

50 дней на СВО: ловушка США или окно новых возможностей для России?
50 дней на СВО: ловушка США или окно новых возможностей для России?

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что США и НАТО договорились о поставках американского оружия на Украину за счёт европейских стран. Позже он добавил, что Владимир Зеленский не должен делать Москву целью нападения и что Вашингтон не планирует поставлять Киеву дальнобойные ракеты. Трамп подчеркнул, что если Россия и Украина не найдут соглашение в течение 50 дней, это приведёт к серьёзным последствиям.

Анастасия Никонорова
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