Кремль верит обещанию Трампа не давать ВСУ дальнобойные ракеты для удара по Москве
Песков: Москва понимает, что США не дадут Киеву дальнобойное оружие
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва исходит из того, что Соединённые Штаты пока не собираются передавать Украине ракеты с дальним радиусом действия. По его словам, в ходе обсуждений и заявлений американского лидера Дональда Трампа не прозвучало конкретных планов, касающихся поставок такого вооружения Киеву.
«Но, что касается дискуссии, насколько мы понимаем, были заявления президента Трампа о том, что в плане Америки вот о таких поставках (дальнобойных ракет) речи не идёт», — сказал представитель Кремля.
Напомним, что президент США ожидает от России заключения мирного договора с Украиной в течение 50 дней. При этом Штаты поставят Киеву системы ПВО Patriot, да и те будут довольно долго туда доставлять. Он также предложил Европе покупать оружие у Вашингтона, чтобы дарить его потом ВСУ. Financial Times написала, что Трамп в ходе беседы с Зеленским предлагал наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу, чтобы усилить давление на Россию. Белый дом это опроверг.