Кремль верит обещанию Трампа не давать ВСУ дальнобойные ракеты для удара по Москве

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва исходит из того, что Соединённые Штаты пока не собираются передавать Украине ракеты с дальним радиусом действия. По его словам, в ходе обсуждений и заявлений американского лидера Дональда Трампа не прозвучало конкретных планов, касающихся поставок такого вооружения Киеву.