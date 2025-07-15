Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июля, 13:25

Белый дом отрицает, что Трамп призывал Зеленского бить по Москве и Петербургу

Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Joey Sussman

Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским не призывал к ударам ВСУ по Москве и Петербургу вопреки утверждению Financial Times. С таким опровержением выступил Белый дом.

«Financial Times печально известна тем, что широко вырывает слова из контекста, чтобы увеличить количество просмотров, поскольку их газета умирает. Президент Трамп просто задал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства», — заявила Fox News пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Взял и сдулся»: В Совфеде удивились переходу Трампа в лагерь агрессора после призыва бить по Москве
«Взял и сдулся»: В Совфеде удивились переходу Трампа в лагерь агрессора после призыва бить по Москве

Напомним, ранее Financial Times написала, что Дональд Трамп в ходе беседы с Зеленским предлагал наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу, чтобы усилить давление на Россию. А в своём вчерашнем заявлении глава Белого дома угрожал введением пошлин против России, если она не решит конфликт с Украиной за 50 дней.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar