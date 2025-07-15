Белый дом отрицает, что Трамп призывал Зеленского бить по Москве и Петербургу

Президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским не призывал к ударам ВСУ по Москве и Петербургу вопреки утверждению Financial Times. С таким опровержением выступил Белый дом.

«Financial Times печально известна тем, что широко вырывает слова из контекста, чтобы увеличить количество просмотров, поскольку их газета умирает. Президент Трамп просто задал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства», — заявила Fox News пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.