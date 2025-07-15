Белый дом отрицает, что Трамп призывал Зеленского бить по Москве и Петербургу
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Президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским не призывал к ударам ВСУ по Москве и Петербургу вопреки утверждению Financial Times. С таким опровержением выступил Белый дом.
«Financial Times печально известна тем, что широко вырывает слова из контекста, чтобы увеличить количество просмотров, поскольку их газета умирает. Президент Трамп просто задал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства», — заявила Fox News пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Напомним, ранее Financial Times написала, что Дональд Трамп в ходе беседы с Зеленским предлагал наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу, чтобы усилить давление на Россию. А в своём вчерашнем заявлении глава Белого дома угрожал введением пошлин против России, если она не решит конфликт с Украиной за 50 дней.